Fenerbahçe Başakşehir maçı ilk 11'ler! Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta ve bilet fiyatları ne kadar?
Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarının sonunucusu olan Fenerbahçe Başakşehir maçı için beklenen tarih geldi çattı. Bu sezon lige 5'te 5 ile başlayan ev sahibi Fenerbahçe, sahasında yeni teknik direktörü Çağdaş Atan yönetiminde çıkış arayan Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. İşte, Fenerbahçe Başakşehir maçı ile ilgili tüm bilgiler...
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Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 3. hafta lig maçında Fenerbahçe ile Başakşehir bugün karşı karşıya gelecek. Ligde bugün oynanacak tek mücadele olan Fenerbahçe Başakşehir maçının başlam saati, yayıncı kanalı, bilet fiyatları ve muhtemel 11'leri bir araya getirdik!
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FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig 2023-2024 sezonu 3. hafta mücadelesine sahne olacak Fenerbahçe Başakşehir maçı 28 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Kuzey-Spor Toto Tribünü: 500,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 900,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 1.000,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 1.100,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 1.200,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 1.300,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1.800,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 2.050,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 2.400,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 2.800,00 TL
Maraton Alt E Blok: 3.150,00 TL
Fenerium Alt Avis E Blok: 9.000,00 TL
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FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ
Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL İLK 11'İ
Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima, Abeid, Berkay, Aleksic, Deniz, Serdar, Piatek.