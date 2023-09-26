Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında 28 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de RAMS Başakşehir ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla devam etti. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.