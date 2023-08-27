Fenerbahçe Başakşehir maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Başakşehir maçı tarihi...
Süper Lig'de 2023-2024 sezonun 3. hafta maçlarından biri olan Fenerbahçe Başakşehir maçının ne zaman oynanacağı gündem olmuş durumda. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin son açıklamasının ardından söz konusu maçın tarihi merak konusu oldu. İşte, Fenerbahçe Başakşehir maçı ile ilgili bilgiler ve Süper Lig 3. hafta fikstürü...
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Fenerbahçe Başakşehir maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 3. haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe Başakşehir mücadelesinin ne zaman oynanacağı ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önemli bir açıklama yaptı. İşte, detaylar...
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FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig 2023-2024 sezonu 3. hafta mücadelesine sahne olacak Fenerbahçe Başakşehir maçının ertelendiğini duyurdu.
Söz konusu maç, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi ancak resmi tarih henüz açıklanmadı.
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SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR ERTELENDİ?
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe Başakşehir maçının yanı sıra İstanbulspor Galatasaray ve Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmları da ileri bir tarihe ertelendi.
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SÜPER LİG'DE 3. HAFTA PROGRAMI
26 Ağustos Cuma:
21.00 TÜMOSAN Konyaspor 2-0 Gaziantep FK: Mete Kalkavan
26 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
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27 Ağustos Pazar:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Turgut Doman
19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek
21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu
21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: Ümit Öztürk