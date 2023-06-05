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Fenerbahçe - Başakşehir arasındaki finalin hakemi açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Mücadele 11 Haziran Pazar günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak

Giriş: 05.06.2023 - 20:42 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe - Başakşehir arasındaki finalin hakemi açıklandı
AA

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 11 Haziran Pazar günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final müsabakasının hakemleri, dijital atama yöntemi ile belirlendi.

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Mehmet Emin Tuğral üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

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