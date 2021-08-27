Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Oyuncumuz Oğuz Kağan Güçtekin, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından KVC Westerlo'ya transfer olmuştur.

Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Teşekkürler Oğuz Kağan Güçtekin" ifadelerine yer verildi.