O maça kadar Inter'i evinde 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler devamında CSKA Moskova ile 2-2, PSV ile deplasmanda 0-0 berabere kalmış ve sonrasında Kadıköy'de Hollanda ekibini 2-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe grup aşaması öncesinde de Anderlecht'i her iki maçta da yenmişti.