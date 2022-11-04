Fenerbahçe Avrupa'da 47 basamak atladı

Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederek grubunu lider tamamlayan ve son 16 biletini cebine koyan Fenerbahçe, önemli bir başarıya daha imza attı.

Avrupa kulüpler sıralamasında sezona 107.sırada başlayan sarı-lacivertliler, 47 basamak yukarı çıkarak 60.sıraya yerleşti.

14 bin 500 puanla Avrupa sezonunu açan Fenerbahçe, grup maçlarında ortaya koyduğu başarılı performansla puanını 28 bine çıkardı.

Bu sezon Avrupa'da yalnızca şampiyonlar ligi ön elemesinde 2-1 kaybettiği Kiev maçında sahadan mağlup ayrılan Fenerbahçe, ön elemeler dahil çıktığı 12 maçta 7 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Kanarya, bu maçlarda rakip filelere 24 gol bırakırken kendi kalesinde 11 gol gördü.