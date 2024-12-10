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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Fenerbahçe, Avrupa'da 280. randevusunda! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Avrupa'da 280. randevusunda!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık Çarşamba (yarın) İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 280. karşılaşmasına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:24 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:24
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        F.Bahçe, Avrupa'da 280. randevusunda!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında yarın İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 280. karşılaşmasına oynayacak.

        Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 279 müsabakada 111 galibiyet ve 110 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde 398 gol gördü.

        UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 142. SINAV

        Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 141 karşılaşmada boy gösterdi.

        Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 62 galibiyet elde ederken, rakiplerine 44 kez kaybetti, 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 198 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 178 gole engel olamadı.

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        BU KULVARDA 71. İÇ SAHA MAÇI

        Fenerbahçe, Athletic Bilbao karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 71. kez taraftarının önüne çıkacak.

        Söz konusu kulvarda daha önce 70 iç saha maçı oynayan sarı-lacivertliler, 38 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 18 beraberlik yaşadı.

        Fenerbahçe'nin attığı 115 gole, rakipleri 70 golle yanıt verdi.

        AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

        Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

        Organizasyon O G B M A Y
        UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
        UEFA Avrupa Ligi 87 44 25 18 126 87
        Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
        UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 38 14 12 12 56 46
        UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
        Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
        UEFA Konferans Ligi 18 12 - 6 44 23
        TOPLAM 279 111 58 110 381 398
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