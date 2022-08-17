Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Koşuyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Austria Wien karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Sakatlığı bulunan Bruma çalışmaya katılmadı. Tedavileri süren Serdar Aziz ile Nazım Sangare de bireysel çalışmalarına devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Joao Pedro'nun ise ikinci bölümde bireysel çalışma yaptığı aktarıldı.

Cezası nedeniyle Avusturya temsilcisine karşı forma giyemeyecek Emre Mor da takımla çalışmaya katıldı.

Sarı-lacivertli takım, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gidecek.