Fenerbahçe Austria Wien maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Lig ve Avrupa'da üst üste bol gollü galibiyetlere imza atarak taraftarlarını sevindirmeyi başaran Fenerbahçe, bu kez UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Austria Wien ile grup aşamasına kalmak için karşılaşıyor. Peki, Fenerbahçe Austria Wien maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?