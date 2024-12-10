Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda, maç biletleri ne kadar?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçının tarihi ve maç saati taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı tarihi ve saati...
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Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Ligi'nde 6'ncı maçına çıkacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, Athletic Bilbao engelini geçip adını ilk 8'e yazdırmak istiyor. Fenerbahçe-Athletic Bilbao arasında oynanacak mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto düdük çalacak. Peki, "Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Fenerbahçe Athletic Bilbao maç biletleri ne kadar?" İşte detaylar...
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FENERBAHÇE - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı 11 Aralık Çarşamba günü 18.30'da oynanacak.
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FENERBAHÇE - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?
Müsabaka, TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.
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FENERBAHÇE - ATHLETİC BİLBAO MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?
Fenerbahçe Athletic Bilbao maçının biletleri satışa çıktı. Biletlerin satışa sunulacağı tarih ve saatler ise şu şekilde:
8 Aralık 2024 Pazar günü saat 11.00'den itibaren, Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeleri için (2 Adet Bilet).
9 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 11.00'den itibaren, Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için (1 Adet Bilet).
10 Aralık 2024 Salı günü saat 11.00'de, genel satışa başlanacak.
Taraftarlar, belirlenen tarihlerde biletlerini alarak bu önemli maçı stadyumda izleyebilme fırsatı yakalayacak.
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BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1.500,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2.600,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 2.750,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.900,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 3.250,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 3.500,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 4.900,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 5.650,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 6.700,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 7.600,00 TL
Vip (Maraton Alt-Fenerium Alt Avis E Blok): 23.000,00 TL
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MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Sarı-lacivertlilerin kritik mücadelesini Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek.
Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic Davor Beljo ve Antoni Bandic üstlenecek.
VAR koltuğunda Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev yapacak.
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Fenerbahçe - Athletic Bilbao maç kadrosu ve muhtemel 11
Fenerbahçe: Livakovic; Osayi-Samuel, Djiku, Çağlar Söyüncü, Mert Müdür; İsmail, Amrabat; Tadic, Szymanski, Saint-Maximin; En-Nesyri
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Athletic Bilbao: Simon; Gorosabel, Vivian, Yeray, Boiro; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; I.Williams, Sancet, N.Williams; Guruzeta