        Fenerbahçe ArsaVev'den ALG Spor'a tarihi fark!

        Fenerbahçe ArsaVev'den ALG Spor'a tarihi fark!

        Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ilk hafta maçında Gaziantep ekibi ALG Spor'u 15-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 18:19 Güncelleme: 21.09.2025 - 18:19
        Fenerbahçe ArsaVev'den tarihi fark!
        Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ilk hafta maçında Gaziantep ekibi ALG Spor'a konuk oldu.

        Batur Stadyumu'ndaki oynanan mücadeleyi Fenerbahçe ArsaVev 15-0'lık farklı bir skorla kazandı.

        Fenerbahçe'nin gollerini; 22 ve 37. dakikalarda Sabastine Chioma, 25, 52, 60, 71 ve 78. dakikalarda Maria Salas, 29. dakikada Marta Cox, 34. dakikada Regina Otu, 44. dakikada Ece Türkoğlu, 48 ve 58. dakikalarda Andrea Staskova, 69 ve 86. dakikalarda Yağmur Uraz, 82. dakikada Karyna Alkhovik kaydetti.

        Lig'in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Beylerbeyi'ni konuk edecek. ALG Spor ise Beşiktaş deplasmanına gidecek.

