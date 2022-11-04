Fenerbahçe Arkas Spor'u konuk ediyor

Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkas Spor maçı saat 13.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, iyi hazırlandıkları müsabakadan galibiyetle dönmek istediklerini belirterek, "Puan cetvelinde sıralamayı yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında kazanmayı hedefliyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.