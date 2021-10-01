UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Olympiakos'u konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 234 müsabakada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertli takım, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında çıktığı 20 maçın 9'unu kazandı, 6'sında berabere kaldı, 5'inden ise mağlup ayrıldı...

FENERBAHÇE ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Antwerp takımıyla sahasında karşılaşacak.

21 Ekim Perşembe TSİ 19:45'de başlayacak mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Altay, Serdar Aziz, Szalai, Min Jae, Muhammed, Osayi, Gustavo, Mert Hakan, Mesut Özil, Valencia, Berisha.

FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe Antwerp maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...