Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kazak, bu maçta takımın eksiklerini yakından gördüklerini belirterek, "Zorlu geçen bir kamp döneminden sonra daha az süre alan oyuncularımızı görmek açısından önemli bir sınav oldu. Bu maçta eksiklerimizi gördük ve gerekli çalışmaları yapacağız. Ziraat Türkiye Kupası iki ayaklı bir maç. Kadıköy’de bir maç daha var. O daha farklı olacaktır. 6 haftalık zor bir lig süreci bizi bekliyor. Bu maçlara oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlayıp, gerekli bütün çalışmaları yapıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.