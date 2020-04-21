Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig´de maçlara ara verilirken, Fenerbahçeli futbolcular çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Sarı lacivertliler, teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı uygularken, video kamera sistemiyle aynı anda antrenmana başlıyor.

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