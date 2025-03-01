Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Fenerbahçe bu antrenman ile Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.