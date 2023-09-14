Süper Lig'de milli ara bu hafta itibariyle sona eriyor. Haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden birinde lider Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Biletleri satışa sunulan mücadele ile ilgili olarak en çok araştırılan Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve bilet fiyatları ne kadar sorularının yanıtlarını bir araya getirdik!