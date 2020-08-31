Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maça dair tüm ayrıntıları sizler için hazırladık...
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele 21.00’da başlayacak ve D-Smart’tan canlı yayınlanacak. Turnuvanın diğer yarı final maçında 1 Eylül Salı günü Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek.
Yarı finallerin galipleri 5 Eylül’de finalde, kaybedenleri ise 4 Eylül’de üçüncülük maçında karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin hazırlık maçı karnesi
Yeni sezon hazırlıklarına 8 Ağustos’ta İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, bu süreçte İstanbulspor’la ilk hazırlık maçını yaptı. TFF 1. Lig ekibiyle Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşan Sarı Lacivertli ekip, mücadeleyi 4-0 kazandı.
2020/21 sezonu hazırlıklarını sürdürmek için 18 Ağustos’ta da Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki Kanarya, 10 günlük bu kamp süresinde Fatih Karagümrük ve Alanyaspor’la birer hazırlık maçı yaptı.
Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük’le 2-2, kampın son günü karşılaştığı Alanyaspor’la ise 1-1 berabere kaldı.
Valencia ilk kez takımla çalıştı
Fenerbahçe’nin yeni transferi Enner Valencia, dün akşam idmanında ilk kez takımla birlikte çalıştı. Başarılı oyuncu imza atar atmaz teknik ekinin raporu doğrultusunda hazırlıklara bireysel olarak başlamıştı. Dün takım arkadaşlarının arasına katılan Valencia, Rize maçına kadar ekiple çalışarak hazır hale gelecek. Oynayıp oynamayacağına Erol Bulut karar verecek.
Antalyaspor, 8 eksikle katılıyor
Antalyaspor'da sakatlıkları devam eden Podolski, Serdar Gürler, Bahadır Öztürk ile Drole turnuvada forma giyemeyecek. Kadroda ayrıca, A Milli Takım'a davet edilen Nazım Sangare, Ümit Milli Takım aday kadrosundaki Bünyamin Balcı ve Doğukan Sinik ile Rusya Milli Takımı'na giden Fedor Kudryashov yer almıyor.
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