Fenerbahçe Antalyaspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'e bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, güçlü Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'u konuk ediyor. Peki merakla beklenen Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, İrfan Can, Serdar Dursun