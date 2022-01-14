Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular çabukluk çalışmalarının ardından 2 gruba ayrılarak, 5’e 2 top kapma pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Antalya’ya hareket edecek.

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