Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışma salonda gerçekleştirildi. Günün ilk idmanında ısınma hareketlerinin ardından core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.