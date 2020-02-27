Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Yarı sahada yapılan çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.