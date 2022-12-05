Fenerbahçe çalışmalarına Antalya’da devam edecek. Jorge Jesus’un öğrencileri, kamp süresince iki hazırlık maçı yapacak.

Ülker Stadyumu’nda Rayo Vallecano’yu 3-1; Villarreal’i de 2-1 mağlup eden sarı lacivertliler, taraftarının önünde moral buldu.

13 günlük tatilin ardından 25 Kasım’da topbaşı yapan Jorge Jesus’un ekibi, iki hazırlık maçı yaptı.

Süper Lig ve Avrupa'da lider olan Fenerbahçe, Dünya Kupası içibn verilen arayı da iyi değerlendiriyor.

Fenerbahçe bu maçın ardından 10 Aralık’ta İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana ile kozlarını paylaşacak.

Sarı-lacivertliler ilk olarak 7 Aralık Çarşamba günü Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.