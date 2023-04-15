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Haberler Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü CANLI YAYIN | Fenerbahçe - Ankaragücü maçı canlı izle! FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Ankaragücü maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Ankaragücü maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin ligde 57 puanı bulunurken Ankara temsilcisinin ise 28 puanı bulunuyor. Maçın canlı anlatımı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 15.04.2023 - 19:57 | Güncelleme: ABONE OL
CANLI YAYIN | Fenerbahçe - Ankaragücü maçı canlı izle! FB maçı hangi kanalda?
AA / HABERTURK.COM

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN SPORTS 1

Fenerbahçe: İrfan, Osayi-Samuel, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Serdar Dursun

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Atakan, Mujakic, Kitsiou, Diack, Taylan, Hanousek, Emre Kılınç, Zahid, Sowe

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor.

Derbi mağlubiyetinin ardından geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek bir nebze olsun saran sarı lacivertliler, evinde renktaşına karşı hata yapmak istemiyor.

Başkent ekibine karşı evinde oynadığı son 15 maçın 13'ünü kazanarak ezici bir üstünlüğü elinde bulunduran Fenerbahçe, bu maçlarda toplam 43 gol atarak maç başı 3.3 gol ortalaması yakaladı.

Golcü kimliğini ortaya koyan ve Spor Toto Süper Lig'in en çok gol atan takımı konumunda bulunan Fenerbahçe, aynı zamanda geriye düştüğü maçlarda en çok puan takım toplayan takım olarak da dikkat çekiyor.

Son olarak geçen hafta 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmasına bilen Jorge Jesus'un ekibi, toplamda 17 puanı bu şekilde kazandı.

Kafkas'ın ekibinin en önemli gol ayağı bu maçta da Ali Sowe olacak. Son 5 maçta 4 gol atan Gambiyalı forvet, bu sezonki 9 gol 3 asistiyle takımına 12 puan kazandırdı.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek. Ayrıca maçtan saatler önce Altay Bayındır'ın da sakatlıktan dolayı forma giyemeceği açıklandı.

Bu isimlerin yanı sıra henüz hazır olmayan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor.

SINIRDA 7 İSİM

Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görmeleri durumunda Medipol Başakşehir karşısında takımı yalnız bırakacak.

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Haberi Hazırlayan : Özer Çak

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