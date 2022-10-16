Fenerbahçe, Ankara'ya geldi

Esenboğa Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, bazı taraftarlar karşıladı.

Havalimanında tezahüratlar yapan sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Takım otobüsüne binen Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kalacakları otele hareket etti.