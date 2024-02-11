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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR hakemi Erkan Engin - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR hakemi Erkan Engin

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 13:26 Güncelleme: 11.02.2024 - 13:26
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        Fenerbahçe-Alanyaspor maçının VAR'ı belli oldu
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        Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadelede Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.

        Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olurken, müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin’e AVAR’da Halil Umut Meler ile İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.

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