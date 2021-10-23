Fenerbahçe Alanyaspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 10. hafta maçına sahne olacak Fenerbahçe Alanyaspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Alanyaspor maçı 24 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Szalai, Min Jae, Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.