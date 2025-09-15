Fenerbahçe – Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta, biletler satışa çıktı mı?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçı kapsamında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları nedeniyle ertelenen Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı tarihi ve saati Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklama ile belli oldu. Peki, "Fenerbahçe – Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta, biletler satışa çıktı mı?" İşte Fenerbahçe – Alanyaspor maçının oynanacağı tarih...
- 1
Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe – Alanyaspor mücadelesinin tarihi ve maç biletlerinin satışa sunulacağı tarih taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sezonun ilk haftasında oynanması planlanan ön eleme maçları sebebiyle ertelenen Alanyaspor karşılaşmasında, Fenerbahçe'nin yeni transferleri Kerem Aktürkoğlu, Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Edson Alvarez Akdeniz ekibi karşısında forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe – Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe – Alanyaspor maçı biletler satışa çıktı mı? İşte detaylar...
- 2
FENERBAHÇE – ALANYASPOR ERTLEME MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 20:00’de oynanacak
- 3
FENERBAHÇE – ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
-
- 4
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
15 Eylül Pazartesi günü saat 18.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)
16 Eylül Salı günü saat 12.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)
16 Eylül Salı günü saat 18.00 itibarıyla da Genel Satışa sunulacaktır.
Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.
- 5
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?
KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK VIP: 18.750,00 TL
MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ 1.235,00 TL