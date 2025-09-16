Fenerbahçe – Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta, maç biletleri ne kadar?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçı kapsamında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları nedeniyle ertelenen Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı tarihi ve saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe – Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta, biletleri ne kadar?" İşte Fenerbahçe – Alanyaspor maçı tarihi ve saati...
Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe – Alanyaspor mücadelesinin tarihi ve maç saati gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Fenerbahçe – Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe – Alanyaspor maçı biletleri ne kadar? İşte detaylar...
FENERBAHÇE – ALANYASPOR ERTLEME MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 20:00’de oynanacak
FENERBAHÇE – ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
15 Eylül Pazartesi günü saat 18.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)
16 Eylül Salı günü saat 12.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)
16 Eylül Salı günü saat 18.00 itibarıyla da Genel Satışa sunulacaktır.
Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?
KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK VIP: 18.750,00 TL
MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ 1.235,00 TL