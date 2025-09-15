Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe – Alanyaspor mücadelesinin tarihi ve maç biletlerinin satışa sunulacağı tarih taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sezonun ilk haftasında oynanması planlanan ön eleme maçları sebebiyle ertelenen Alanyaspor karşılaşmasında, Fenerbahçe'nin yeni transferleri Kerem Aktürkoğlu, Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Edson Alvarez Akdeniz ekibi karşısında forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe – Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe – Alanyaspor maçı biletler satışa çıktı mı? İşte detaylar...