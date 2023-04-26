Fenerbahçeli oyuncu Manolya Kurtulmuş ise çok büyük bir sevinç yaşadığını dile getirdi. Sezonu 2 kupayla bitirmenin büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Manolya, şöyle konuştu:

"Şu an kalbim küt küt atıyor, neler hissettiğimi kelimelere dökemem. Sezon başında bu takımın kurulma amacı belliydi. Hedeflerimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Bu sene ikinci kupamızı da aldık, çok mutluyuz. Sezonu böyle bitirmek çok güzel. Tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Başkanımıza ve yönetimimize katkıları için çok teşekkür ederim. Avrupa şampiyonluğu yaşamak kolay değil. Biz bu kupa için çok çalıştık ve elde ettik."