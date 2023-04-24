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Fenerbahçe Alagöz Holding, potada şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Seride 2-0 önde olan sarı-lacivertli takım, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında yarın konuk edeceği ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni yendiği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek

Giriş: 24.04.2023 - 10:40 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Alagöz Holding, potada şampiyonluk için sahaya çıkıyor
AA

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, yarın ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni ağırlayacak.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Serinin ilk iki maçında rakibini deplasmanda 75-68 ve 83-76 yenerek 2-0 öne geçen Fenerbahçe Alagöz Holding, yarınki maçtan da üstün ayrılması durumunda final serisini 3-0'a taşıyacak ve şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı-lacivertli takım, yarın kazanması halinde ayrıca FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından bu sezonki ikinci kupasını müzesine götürecek.

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