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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Alagöz Holding-OGM Ormanspor: 93-86 (MAÇ SONUCU) - Fenerbahçe finalde! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Alagöz Holding-OGM Ormanspor: 93-86 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında OGM Ormanspor'u 93-86 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 19:25 Güncelleme: 04.01.2024 - 19:25
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        Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda finalde!
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        Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u 93-86 mağlup ederek finale yükseldi.

        Salon: Şehit Turgut Solak

        Hakemler: Alper Özgök, Münevver Özemre, Uğur Akyıldız

        Fenerbahçe Alagöz Holding: Meesseman 22, Alperi Onar 19, Mcbride 19, Howard 13, Sevgi Uzun 11, Anderson 6, İdil Saçalır 3, Selin Rahcel Gül, Tilbe Şenyürek

        OGM Ormanspor: Dantas 33, Onyenwere 18, Sutton 15, Gökşen Fitik 14, Esra Ural Topuz 6, Doğa Adıcan, Banu Şimşek, Katanic

        1. Periyot: 26-24

        Devre: 50-39

        3. Periyot: 70-58

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