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        Haberler Spor Basketbol TKBL Fenerbahçe Alagöz Holding - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 114-48 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Alagöz Holding - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 114-48 (MAÇ SONUCU)

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta açılış maçında Fenerbahçe Alagöz Holding sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 114-48 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 21:14 Güncelleme: 06.10.2023 - 21:14
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta açılış maçında Fenerbahçe Alagöz Holding sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 114-48 mağlup etti.

        Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

        Hakemler: Polat Parlak, Özkan Talo, Ali Osman Kanık

        Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 11, Şerife Alperi Onar 11, Meesseman 12, Anderson 11, Tilbe Şenyürek 16, Sudenur Akarpa 6, Duygu Özen 11, İdil Saçalır 6, Merve Aydın 11, Ayşe Yılmaz 4, Laksa 15

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Tolefree 20, Betül Kutlu 4, Nuran Tutsak 2, Pardee 15, Şara Baş, Öykü Canlıel 3, Sena Işık 2, Öykü Taşkın, Elanur Demir 2

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        1. Periyot: 28-20

        Devre: 60-31

        3. Periyot: 82-39

        Fotoğraflar: Fenerbahçe

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