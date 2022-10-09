Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk bölümünü 28-15 önde tamamlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, devreye 40-34 üstünlükle gitti.

Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 52-48 önde bitiren rakibi karşısında son periyotta durumu dengeledi ve mücadelenin normal süresi 60-60 eşitlikle tamamlandı.

Uzatma bölümünde rakibinin 3 sayı atmasına izin veren Fenerbahçe, karşılaşmayı 71-63 kazandı.