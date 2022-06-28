Fenerbahçe, hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı lacivertli takım bu kez Al-Shamal karşısında galibiyet arıyor. İşte şimdiden merakla beklenen Fenerbahçe Al-Shamal maçı ile ilgili bilgiler...



FENERBAHÇE AL-SHAMAL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Al-Shamal hazırlık maçı 29 Haziran Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak.



FENERBAHÇE AL-SHAMAL MAÇI HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Al-Shamal maçı Fenerbahçe YouTube Katıl'dan canlı yayınlanacak.