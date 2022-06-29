Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu öncesi 3. hazırlık maçında Katar ekibi Al-Shamal ile kozlarını paylaşıyor. İşte merakla beklenen Fenerbahçe Al-Shamal maçı ile ilgili bilgiler...



FENERBAHÇE AL-SHAMAL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Al-Shamal hazırlık maçı 29 Haziran Çarşamba günü saat 18.00'de başladı.



FENERBAHÇE AL-SHAMAL MAÇI HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Al-Shamal maçı Fenerbahçe YouTube Katıl'dan canlı yayınlanıyor.

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