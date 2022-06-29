Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Al Shamal ile karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE: 1 - AL SHAMAL: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

10' Bruma

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Szalai, Min Jae, Ferdi, İrfan Can, Mert Hakan, Zajc, Henrique, Bruma, Samatta

TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus

Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalmıştı.

Sarı-lacivertliler ikinci hazırlık maçında ise Arnavutluk ekibi KF Tiran ile yaptığı karşılaşmayı 4-0 kazanmıştı.