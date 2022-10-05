Fenerbahçe AEK Larnaca maçına hazır!

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından sarı-lacivertli futbolcular, 5’e 2 top kapma çalışması yaptı.

Willian Arao, tedbir amaçlı dinlendirilirken, sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ise antrenmana katılmadı. Peres ve King de salonda çalıştı.