Jesus'un bu tarzını 2000-01 Mustafa Denizli Fenerbahçesine; 2013-14 Yanal Fenerbahçesine ve 2004-05 Daum Fenerbahçesine benzetiyorum. O takımlar da pasla setle falan işi olmayan çok gol atan ama çok da pozisyon veren takımlardı. Bir de kalede Rüştü ve Volkan vardı. Altay'a büyük sorumluluk düşüyor. Takımını bir çok maçta oyunda tutmalı. Ha keza hocanın da kenardaki oyuncularına biraz daha önce şans vermesini bekliyorum.