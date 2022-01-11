Gerekirse 6 aylığına bir hoca ile hemen anlaşılmalı. Hiç olmazsa bir düzen oluşur. Hiç olmazsa takımı artık M.İ.M yapmaz. Hiç olmazsa İrfan Can kilo fazlasını verir. Biz de yetersiz de olsa bir düzen-tertip görürüz.