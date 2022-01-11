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Fenerbahçe - Adana Demirspor maçının yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Adana Demirspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, rakibine 2-1 yenilerek ligde, ikinci yarıda da kötü gidişatını sürdürdü. Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını yorumladı

11.01.2022 - 10:11 | Güncelleme: FUTBOL

  • GÜNTEKİN ONAY: Hücumda sadece İrfan can, Demirspor savunmasını zorladı. Valencia çok top ezerken, sahada varlığı ile yokluğu belli olmayan Pelkas tanınmayacak haldeydi. 

  • Fenerbahçeli futbolcular, 2-1 yenik duruma düştükten sonra da gereken reaksiyonu göstermedi. Maç kaybedilir ancak dünkü mücadeleden uzak isteksiz görüntü, böylesine büyük formayı giyen oyuncu grubuna yakışmadı.

  • NİHAT KAHVECİ: İlk yarıdaki Fenerbahçe çok kötü. 1 aydır Fenerbahçe arıyor. Hoca arıyor, forvet arıyor, formatını, sistemini, kombinasyonunu arıyor. Biz sürekli Sosa neden yok? Pelkas Nedem oynamıyor? Novak niye mevkisinde değil gibi sorularla Pereira'yı eleştirdik, hep ona yüklendik genel kamuoyu. 

  • Pereira kurtarıcıymış diyorum ben şimdi. Oyuncular o rahatlıkla, biz ne yaparsak yapalım sadece hocayı eleştiriyorlar demişler gibi izlenim alıyorum. İstek ve arzusuz futbol var Fenerbahçe'de.

  • METİN TEKİN: Teknik direktörsüz bu işler olur mu? Bilemem ama takımda bir liderin olmaması yönetmensiz bir film çevirmeye benzer. Evet başkanlar transferi yapar, oyuncular çıkar oynar ama oyunu kim kurar bunu çok es geçtiler. 

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