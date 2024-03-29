Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Süper Lig’in 31. haftasında evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.