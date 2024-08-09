Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Adana Demirspor karşısında kazanarak üç puanı almak istiyor. Sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncuların yanı sıra Fred de sahada olamayacak. Fenerbahçe, transferde önceliği hücum hattına verdi. Michy Batshuayi, Serdar Dursun ve Umut Nayir ile yolları ayıran yönetim, bu bölgeyi Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ile güçlendirdi. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı…