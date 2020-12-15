Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 14. haftasında sahasında İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a 79-71 yenildi.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla birlikte EuroLeague'de 14. maçında 9. mağlubiyetini aldı. Milano ise 13. maçında 8. galibiyetini aldı.

Sarı-Lacivertliler, Avrupa'daki son 7 maçının 6'sını kaybetti.

İlk çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 25-26 AX Armani Exchange Milan

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Beko 35-44 AX Armani Exchange Milan

Üçüncü çeyrek sonucu: Fenerbahçe 48-68 AX Armani Exchange Milan

Maç sonucu: Fenerbahçe 71-79 AX Armani Exchange Milan