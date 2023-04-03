Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, golcü oyuncusu Enner Valencia ile yüzde yüzlük 2 net gol pozisyonunu değerlendiremedi. Ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, 41. dakikada Valencia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla gitti.

Bu sonuçla 63 puanlı lider Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı haftada mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 1 maç eksiğiyle sarı-kırmızılıların 9 puan gerisinde kaldı. Beşiktaş ise puanını 52'ye çıkardı.

Siyah-beyazlılar, şok gollerle morali bozulan Fenerbahçe karşısında 76. dakikada Redmond ile 3. golü buldu ve skoru 3-1'e getirdi. Beşiktaş, maçın son anlarında 90+1. dakikada Aboubakar ile bir gol daha buldu. Fenerbahçe'de ise 90+5. dakikada İrfan Can Kahveci skoru tayin eden golü attı ve müsabaka 4-2 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

62 YIL SONRA BİR İLK!

Fenerbahçe bu mağlubiyetle 62 yıl sonra bir ilki yaşadı. Kadıköy'deki Galatasaray derbisinden 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a da 4-2 gibi ağır bir skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe, tam 62 yıl sonra aynı kaderi yaşadı. Sarı-lacivertli takım, 1960-61 sezonunun ardından ikinci kez hem Galatasaray'ı hem de Beşiktaş'ı konuk ettiği maçlarda 3'ten fazla gol yedi.