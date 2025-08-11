Habertürk
        Fenerbahçe 6. kez Feyenoord'a rakip

        Fenerbahçe 6. kez Feyenoord'a rakip

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 12 Ağustos Salı akşamı (yarın) Feyenoord'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, rakibiyle Avrupa kupalarında 6. kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 10:13 Güncelleme: 11.08.2025 - 10:13
        Feyenoord ile 6. randevu
        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Feyenoord ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta 2-1 kaybettiği rakibini taraftarı önünde mağlup ederek tur biletini almak istiyor. Kanarya, müsabakadan iki farklı üstünlükle ayrılması halinde tur atlayacak. Fenerbahçe'nin 1 farklı kazanması durumunda ise uzatmalar, eşitlik bozulmaması durumunda ise seri penaltı atışlarına geçilecek.

        FEYENOORD İLE 6. KEZ

        Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile 6. kez karşılaşacak. İki ekip ilk olarak 2002-2003 sezonu öncesi Şampiyonlar Ligi 3. tur elemesinde kozlarını paylaşırken, Rotterdam ekibi 1-0 ve 2-0'lık skorlarla tur atlayan taraf oldu. 2016-2017 sezonunda ise Avrupa Ligi grup aşamasında karşılaşan taraflar arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe üstünlük kurdu. İstanbul'da Emenike'nin golüyle 3 puana ulaşan sarı-lacivertliler, deplasmanda da Moussa Sow'un golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sezon da 6 Ağustos günü Rotterdam'da oynanan müsabakada kırmızı-beyazlılar uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazandı.

        AVRUPA KUPALARINDA 288. MAÇ

        Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 287 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 113 galibiyet alırken, 61 maçta da berabere kaldı. 113 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 392 kez havalandırırken, kalesinde ise 409 gol gördü.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 40. MAÇ

        Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 39 kez eleme maçına çıktı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet alırken, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 57 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde de 48 gole engel olamadı. Kanarya, tur atlaması halinde Benfica - Nice eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

