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Fenerbahçe 5 sakatlık birden açıkladı

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'le oynanan maçta Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır'ın sakatlandığını, yeni transfer Joao Pedro'da da üst adale yırtığı tespit edildiğini duyurdu

29.07.2022 - 19:18 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe 5 sakatlık birden açıkladı: Altay Bayındır, Joao Pedro, Joshua King, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci...

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dinamo Kiev ile oynadığımız maçta sakatlanan oyuncularımızın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan değerlendirmelerinde; Ferdi Kadıoğlu’nda kasıkta zorlanma, İrfan Can Kahveci’de darbeye bağlı zorlanma, Joshua King’de burkulma, Altay Bayındır’da da diz travması tespit edilmiştir. Bu oyuncuların dışında Joao Pedro’da ise üst adale yırtığı saptanmıştır. Futbolcularımızın tedavisine başlanmıştır"

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