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        Fenerbahçe 5 eksikle Rusya'ya gitti

        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'ya gidecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde 5 isim Rusya'ya götürülmedi.

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 09:58
        Fenerbahçe 5 eksikle Rusya'ya gitti
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        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'ya giderken, sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da açıklandı.

        Kafilede transfer izni verilen Samatta'nın yanı sıra Çağtay Kurukalıp ve Emir Ortakaya yer almadı.

        Sakatlığını yeni atlatan ve özel program dahilinde çalışan Lincoln, İstanbul'da kalırken, arka adalesinde zorlanma tespit edilen Samet Akaydın da tedavisi nedeniyle Rusya'ya götürülmedi.

        İşte Fenerbahçe tarafından açıklanan kamp kadrosu:

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