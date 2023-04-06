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Fenerbahçe: 4 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Yukatel Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler yarı finalde Demir Grup Sivasspor'un rakibi oldu

Giriş: 06.04.2023 - 19:19 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe: 4 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de goller 8 ve 42. dakikada Emre Mor, 59. dakikada Serdar Dursun ve 90. dakikada Arda Güler'den geldi.

Kayserispor'un tek golünü ise 18. dakikada Kolovetsios attı.

Bu sonuçla beraber Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Demir Grup Sivasspor ile eşleşti.

JESUS KULÜBEDE

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Jorge Jesus, bir maçlık cezasının sona ermesi nedeniyle Kayserispor maçında yedek kulübesindeki yerini aldı.

Sarı-lacivertlilerin Makedon oyuncusu Ezgjan Alioski ile Emre Mor, sarı-lacivertli formayla son olarak Gaziantep FK maçında ilk 11'de yer almıştı. İki futbolcu 81 gün sonra ilk 11'de oynadı.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien mücadelesinde ilk 11'de görev alan Serdar Dursun ise 224 gün sonra kadroda kendine yer buldu.

Uzun bir sakatlık dönemi yaşadıktan sonra iyileşen Nazım Sangare ise yedekler arasında yer aldı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, kupa maçında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi, bu müsabakada forma giyemedi. Grip olduğu belirtilen Joao Pedro da kadroya alınmadı.

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